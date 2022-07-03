الدنمارك: مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن

كشفت السلطات أن هجوما لشخص مسلح، داخل مركز تسوق كبير، أدى لوقوع عدة قتلى بينما أصيب العديدين

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، أن "إطلاق النار الذي وقع داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن أسفر عن مقتل عدة أشخاص إضافة الى العديد من الجرحى، مشيرة إلى أنها المشتبه به الذي أوقفته هو "دنماركي" عمره 22 عاما.

وكشفت السلطات أن هجوما لشخص مسلح، داخل مركز تسوق كبير، أدى لوقوع عدة قتلى بينما أصيب العديدين داخل المركز.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة..

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

وفي نفس السياق، قال قائد شرطة كوبنهاغن سورين توماسن في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة في وقت سابق هو "دنماركي" عمره 22 عاما.

وأظهرت صور من مكان الحادث أشخاصا يفرون من المركز التجاري، وبثت القناة الثانية لتليفزيون الدنمارك صورة لرجل موضوع على نقالة، وقال شهود إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر.

يشار إلى أن "فيلدز" واحدا من أكبر مراكز التسوق التجارية في الدنمارك.