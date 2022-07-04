بعد طرد بلغاريا لدبلوماسيين روس، موسكو تلوح بتوجيه رد على مستوى الاتحاد الاوروبي

ويعتبر طرد روسيا لـ70 ديبلوماسيا امرا غير معهود، وهدد السفير الروسي الجمعة لامكانية اغلاق السفارة

في اعقاب طرد بلغاريا 70 ديبلوماسيا، حذرت روسيا اليوم الاثنين من أن ردها يمكن أن يشمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية.

وصرحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن "قرار صوفيا المسيّس خفض عدد موظفينا الدبلوماسيين من دون مبرر لن يمر من دون رد بالتأكيد". وحضت زاخاروفا الاتحاد الأوروبي وصوفيا على "التفكير في مبدأ المعاملة بالمثل الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية".

وشددت على انه "على الاتحاد الأوروبي أن يفهم بأن الدعم المتهور لأعمال مناهضة لروسيا تقوم بها دول أعضاء منفردة يضع المسؤولية عن العواقب على كاهل الاتحاد الأوروبي برمته، بما في ذلك لجهة إجراءات الرد من جانبنا".

وطرح السفير الروسي لدى صوفيا الجمعة إمكانية إغلاق السفارة بعدما رفضت بلغاريا التراجع عن القرار بطرد 70 موظفا دبلوماسيا روسيا.

ويعتبر هذا العدد غير مسبوق بالنسبة لبلغاريا علما أنها مقرّبة تقليديا من موسكو ، وأشارت بلغاريا إلى أن الموظفين الدبلوماسيين الذين قررت طردهم يعملون ضد مصالح بلغاريا.