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وزير الأمن الإسرائيلي في زيارة إلى اليونان لحضور مؤتمر سنوي ولقاء نظيريه اليوناني والقبرصي

i24news

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رئيس حزب كحول لفان (أزرق أبيض) ووزير الأمن بيني غانتس يترأس اجتماعًا للحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 27 يونيو ، 2022.
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90رئيس حزب كحول لفان (أزرق أبيض) ووزير الأمن بيني غانتس يترأس اجتماعًا للحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 27 يونيو ، 2022.

ينعقد هذا المؤتمر للسنة السادسة والعشرين بعد قطيعة سنتين فرضها وباء كوفيد، ويتناول التطورات على مستوى العالم

من المقرر أن ينطلق وزير الأمن بيني غانتس الثلاثاء، في زيارة لليونان، للمشاركة في مؤتمر "الطاولة المستديرة الحكومية السنوية الاقتصادية" والتي ستنعقد على مدار يومين من 5 إلى 7 تموز/يوليو الجاري في المنتجع الساحلي جراند ريزورت لاغونيسي.

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وأعلن غانتس أنه سيلتقي خلال الزيارة مع كل من وزيري الدفاع اليوناني والقبرصي، ويناقش معهما تعزيز التعاون بين دول شرق البحر المتوسط. كما صرح بأنه سيتحدث أمام القادة والأكاديميين والإعلاميين من جميع أنحاء العالم وسيشارك في لجنة من وزراء الدفاع، بحسب النشر في واينت.

وينعقد هذا المؤتمر للسنة السادسة والعشرين بعد قطيعة سنتين فرضها وباء كوفيد، ويتناول التطورات على مستوى العالم بالتركيز على الحلول الممكنة والسياسات البديلة.

يذكر أن الرئيس يتسحاك هرتسوغ أجرى في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، زيارة لليونان تلبية لدعوة من الرئيسة كاترينا سكلاروبولو ، وحضر اجتماعات سياسية مع رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومع مسؤولين آخرين وأعضاء الجالية اليهودية. 

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