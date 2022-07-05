وزيري الصحة والمال البريطانيين يعلنان استقالتهما احتجاجا على رئيس الوزراء بوريس جونسون

قال وزير الصحة البريطاني: "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم"

أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة البريطاني، في رسالة استقالته التي نشرت على تويتر "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.

ومن جانبه، كتب وزير المال البريطاني ريشي سوناك، في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

احتجاجا على رئيس الوزراء بوريس جونسون