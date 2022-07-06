رغم الاستقالات، جونسون عازم على البقاء بمنصبة رئيسا للحكومة البريطانية

اعلن 13 وزيرا في الحكومة البريطانية عن استقالتهم في غضون 24 ساعة احتجاجا على مواصلة جونسون مهامه

اعلن 13 وزيرا في الحكومة البريطانية عن استقالاتهم في غضون 24 ساعة احتجاجا على مواصلة بوريس جونسون بولايته رئيس للحكومة البريطانية.وـأمس اعلن كل من وزراء المالية والصحة، على خلفية تورط جونسون ومكتبه بقضية تعيين مشرع متورط بتحرش بقضية تحرش.

ورغم الاستقالات الجماعية في حزب أكد جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة اعضاء حكومته.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا". وأضاف أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

وقبل شهر نجا جونسون من تصويت بحجب الثقة جرى ضده داخل حزب المحافظين بعد ان صوت لصالحه 211 مقابل 148.