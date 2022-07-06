English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • رغم الاستقالات، جونسون عازم على البقاء بمنصبة رئيسا للحكومة البريطانية

رغم الاستقالات، جونسون عازم على البقاء بمنصبة رئيسا للحكومة البريطانية

i24NEWS - AFP/Reuters

دقيقة 1
بوريس جونسون
JUSTIN TALLIS / AFPبوريس جونسون

اعلن 13 وزيرا في الحكومة البريطانية عن استقالتهم في غضون 24 ساعة احتجاجا على مواصلة جونسون مهامه

اعلن 13 وزيرا في الحكومة البريطانية عن استقالاتهم في غضون 24 ساعة احتجاجا على مواصلة بوريس جونسون بولايته رئيس للحكومة البريطانية.وـأمس اعلن كل من وزراء المالية والصحة، على خلفية تورط جونسون ومكتبه بقضية تعيين مشرع متورط بتحرش بقضية تحرش. 

Video poster

ورغم الاستقالات الجماعية في حزب أكد جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة اعضاء حكومته. 

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا". وأضاف أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله". 

 وقبل شهر نجا جونسون من تصويت بحجب الثقة جرى ضده داخل حزب المحافظين بعد ان صوت لصالحه 211 مقابل 148. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق