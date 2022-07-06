بريطانيا: جونسون يعلن بأنه باق على رأس الحكومة رغم استقالة خمسة أعضاء آخرين من حكومته

قال جونسون إنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من استقالة أربعة من أعضائها

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من استقالة خمسة أعضاء آخرين في حكومته، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ أمس الثلاثاء، إلى 27 عضوا.

وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل اوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، "يجب ان نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى".

ومن جهته قال رئيس الحكومة "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا" وتابع :"مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله". وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب "وداعا بوريس" في نهاية خطابه.

وبعد جلسة مجلس العموم، حث جاويد الوزراء الآخرين على الاستقالة. وقال إن "المشكلة تبدأ من القمة وأعتقد أن ذلك لن يتغير... وهذا يعني لمن هم مثلنا في هذا الموقع - الذين يتحملون المسؤولية - إجراء هذا التغيير".

وكان وزيرا الصحة والمالية ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما أمس الثلاثاء بعدما "سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر"