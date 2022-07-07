تقارير إعلامية بريطانية: جونسون سيقدم استقالته من منصبه رئيسا لحزب المحافظين الخميس

ترقب لاستقالة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون والتي تأتي بعد عشرات الاستقالات لوزرائه

افادت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون سيقدم استقالته من منصبه اليوم الخميس، والذي يأتي في ظل تصاعد الدعوات لاستقالته.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر خاصة أنه يتم في هذه الأثناء إعداد خطاب الاستقالة، في حين سيعقد جونسون في وقت لاحق مؤتمر صحافيا، يعلن فيه تنحيه عن منصبه، وأشارت إلى أن جونسون سيتابع إدارة الحكومة حتى يتم انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين، وذلك بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقبل وقت قصير من هذه الانباء أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان استقالتها من حكومة بوريس جونسون ، بعد يومين على تعيينها. وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون "وضعتنا في موقف مستحيل". وقبل دقائق قليلة دعا وزير المالية زهاوي من دون أن يستقيل، رئيس الوزراء إلى "الرحيل الآن".