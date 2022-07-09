وزيرة المساواة البريطانية السابقة تترشح لخلافة جونسون

وبادينوك واحدة من نحو ستين نائبا ومساعدا استقالوا هذا الأسبوع لإجبار جونسون على ترك منصبه

أضافت وزيرة المساواة البريطانية السابقة كيمي بادينوك اسمها السبت إلى لائحة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين.

وفي مقال نُشر في صحيفة "تايمز"، دعت بادينوك إلى التغيير. وقالت إن الرأي العام البريطاني "مرهق من الابتذال والخطاب الفارغ"، وبصفتها وزيرة للمساواة، واجهت بادينوك انتقادات من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية في شؤون المثليين لتأخرها في حظر "علاجات التحويل''.

وبادينوك واحدة من نحو ستين نائبا ومساعدا استقالوا هذا الأسبوع لإجبار جونسون على ترك منصبه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة في خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.

وينتظر أن يتم تحديد موعد الإثنين لانتخابات قيادة حزب المحافظين، على أن ينصّب الفائز في المؤتمر السنوي للحزب في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وبين الأوفر حظا للفوز وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي أدت استقالته مساء الثلاثاء إلى سلسلة من الاستقالات. وحظي إعلان ترشيحه بتأييد فوري من عدد من النواب. كما أنه المرشح المفضل لأعضاء حزب المحافظين الذين يلقى تأييد ربعهم حسب آخر استطلاع للرأي.