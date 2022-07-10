بعد انسحابه من رئاسة الحزب: 9 مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون

وتنذر هذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة المقبلة، بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات

أعلن تسعة نواب محافظين في المملكة المتحدة الأحد، عن قرارهم الترشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت (49 عاماً)، آخر من أعلن ترشّحه صباح الاحد. وموردونت جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في العام 2019.

وتنذر هذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.

وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشيحهما مساء السبت في صحيفة "صانداي تلغراف". وشدّد كل منهما على مشاريع خفص الضرائب، في ما يمثّل ابتعادًا عن خط ريشي سوناك الذي يفضل انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخّماً غير مسبوق منذ 40 عاماً.

وقال جاويد لشبكة "بي بي سي" الأحد "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموّاً". وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالي ستين استقالة والتي شكلت الضربة القاضية لبوريس جونسون.

وفي خطوة أكد ساجد جاويد (52 عاماً) أنه لم ينسقها مع وزير المالية ريشي سوناك فقد أعلن عن استقالته بعد سوناك بتسع دقائق. ويعتبر سوناك منافسًا جادًا غير انه من المحتمل أن يتعرّض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، على خلفية عدم إبلاغه رئيس الوزراء بنيته، قبل مغادرته الحكومة.

المرشّح الجاد الآخر هو نديم الزهاوي الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضدّ كوفيد عندما كان وزيراً للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية.

المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل غرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.

ويترقب الحزب دخول وزيرة الخارجية ليز تراس السباق، بينما أعلن بن والاس السبت أنه لن يترشّح.

وقال رئيس لجنة 1922، المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، الاحد عبر شبكة "بي بي سي"، إنّه "واثق" من أن المتسابقَين النهائيين سيُعرفان بحلول 20 تموز/يوليو، وصولا إلى التصويت النهائي الذي سيفرز الفائز بحلول مطلع أيلول/ سبتمبر.