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الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023

AFP

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 8 فبراير 2022 البنك الوطني الكرواتي في زغرب، والذي أعلن في 8 فبراير 2022 عن مناقصة جديدة لتصميم عملة واحدة يورو في البلاد.
Denis LOVROVIC / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 8 فبراير 2022 البنك الوطني الكرواتي في زغرب، والذي أعلن في 8 فبراير 2022 عن مناقصة جديدة لتصميم عملة واحدة يورو في البلاد.

"يسعدني بان أهنّئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو"

أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

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وقال وزير مالية الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي زبينيك ستانيورا "يسعدني بان أهنّئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو". 

ويأتي انتقال كرواتيا من الكونا إلى اليورو اعتبارا من 2023 بعد أقل من عقد على انضمام هذه الدولة التي استقلت عن يوغوسلافيا، للاتحاد الأوروبي. ولدى تبني النصوص القانونية اللازمة للخطوة التاريخية حدد الوزراء سعر اليورو رسميا عند 7,53450 كونا كرواتية.

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