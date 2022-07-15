الجزائر تعتزم توريد 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز إلى إيطاليا الأسبوع الوشيك

الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا لتتضمن 4 مليارات متر مكعب ابتداء من الأسبوع الوشيك

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كبير، اليوم الجمعة، أن الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا لتتضمن 4 مليارات متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع الوشيك.

وكان مجمع سوناطراك الجزائري، قد وقع مع المجمع الايطالي ايني شهر يونيو/حزيران المنصرم بالجزائر العاصمة, اتفاقية في مجال الغاز، ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.

وقال مجمع سونطراك الجزائري في البيان إن الاتفاقية جاءت" بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي, من خلال تضافر جهود الشركتين, و زيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)”.

واشار بيان المجمع إلى أن العلاقة التجارية مع إيني, التي تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك, تعود إلى سنة 1977, حيث “سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم”.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك, توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني, كلاوديو ديسكالزي" بحضور السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراغي, ووفود من كلا البلدين.