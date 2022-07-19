لأول مرة بتاريخ البلاد: درجة الحرارة تتخطى عتبه الأربعين درجة مئوية في بريطانيا

وتسببت موجة الحرارة العالية التي تضرب بريطانيا بحرائق بمدينة لندن

تجاوزت الحرارة في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء الأربعين درجة مئوية للمرة الأولى في تاريخ البلاد فيما تضرب موجة من القيظ غرب أوروبا متسببة بحرائق غابات.

وتخطت درجات الحرارة الثلاثاء في بريطانيا وللمرة الأولى عتبة الأربعين مسجلة 40,2 درجة في مطار هيثرو، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية.وجاء المستوى الجديد بعد ساعة على تسجيل 39,1 درجة مئوية في نهاية الفترة الصباحية في تشارلوود، في جنوب لندن.

ويعود المستوى القياسي الأخير المسجل في بريطانيا إلى 25 تموز/يوليو 2019 وبلغ 38,7 درجة مئوية في كامبريدج في جنوب شرق إنكلترا.

وقال ستيفن بيلتشر، رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في وكالة الأرصاد الجوية الوطنية إن "التغير المناخي الناتج عن غازات الدفيئة جعل تسجيل درجات الحرارة القياسية هذه أمرا ممكنا ونحن نرى هذا الاحتمال الآن".وأضاف "هذه الظروف المناخية القاسية ستصبح أكثر تطرفا".

في غضون ذلك، أعلنت فرقة الإطفاء في لندن الثلاثاء وقوع حادث كبير فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق اندلعت في أنحاء العاصمة البريطانية خلال موجة حر حطمت الرقم القياسي.كذلك، كان حوالى مئة إطفائي يحاولون بعد ظهر الثلاثاء السيطرة على حريق اندلع في بلدة في شرق لندن.

وبحسب الصور التي التقطتها مروحية "سكاي نيوز"، فإن النيران اجتاحت مساحات من النباتات ودمرت العديد من المباني والمنازل في بلدة وينينغتون الواقعة على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا وسط لندن.

وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في النقل المشترك.وقال وزير النقل غرانت شابس لشبكة سكاي نيوز الإخبارية إن "الكثير من بنيتنا التحتية غير مصممة لتحمل هذه الحرارة".

على الصعيد السياسي، اتهمت الحكومة بالتعامل باستهتار مع موجة الحر. ووجهت انتقادات لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون لتغيبه عن اجتماع طارئ بشأن هذه الأزمة الأحد مفضلا حضور حفلة وداعية في مقر اقامته اللندني.