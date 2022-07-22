تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود، الذي يشهد تفشياً واسعا، يأتي هذا القرار في وقت ينتظر العالم خلاصات اجتمعاع لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بمدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قد أعرب، الخميس، عن "قلقه" من هذا الارتفاع.وتبحث لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

ولقاح إيمفانيكس الذي ابتكرته شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري. وتمّت الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

وفي أول اجتماع عُقد في 23 يونيو/ حزيران، أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا. وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مرارا عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان المتوطن فيها، وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتّخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.

جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلاً.