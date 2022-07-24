البابا فرنسيس يتوجه إلى كندا والسكان الأصليون بانتظار اعتذاره

ستخصص هذه الزيارة أولا للسكان الأصليين الذين يمثلون خمسة بالمئة من سكان كندا.

توجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى كندا في زيارة يفترض أن يجدد خلالها طلب الصفح عن دور الكنيسة في مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين.

وأقلعت طائرة البابا (85 عاما) الذي لا يزال يعاني من آلام في الركبة، عند الساعة التاسعة (07,00 ت غ) من مطار فيوميتشينو في روما.

وسيصل عند الساعة 11,20 (17,20 ت غ) إلى إدمونتون في مقاطعة ألبرتا (غرب) حيث سيكون في استقباله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومسؤولون دينيون.

وستكون هذه الرحلة التي تستغرق عشر ساعات، الأطول منذ 2019 للحبر الأعظم الذي تضعفه آلام في الركبة تفرض عليه التنقل متكئا على عصا أو على كرسي متحرك.

ويرافق البابا فرنسيس خصوصا مسؤول الدبلوماسية الكاردينال بيترو بارولين.

وقبل مغادرته، وجه البابا رسالة عبر تويتر إلى "إخوانه وأخواته الأعزاء في كندا". وكتب "آتي إليكم للقاء السكان الأصليين. آمل، بعون الله أن تساهم رحلة التوبة التي أقوم بها في طريق المصالحة التي بدأت. أرجو أن ترافقوني بالصلاة".

ستخصص هذه الزيارة أولا للسكان الأصليين الذين يمثلون خمسة بالمئة من سكان كندا.

بين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينات القرن العشرين، سجّل حوالى 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسرا في أكثر من 130 مدرسة داخلية مدعومة من الدولة وتدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية، وقد فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم وغالبا ما كانوا ضحايا لأعمال عنف، في بعض الأحيان جنسية.

ومات حوالى ستة آلاف طفل هناك في ما اعتبرته لجنة تحقيق وطنية "إبادة جماعية ثقافية"، في بلد أثار فيه اكتشاف أكثر من 1300 قبر لمجهولين في 2021 صدمة ودفع السلطات إلى إعلان "يوم مصالحة".