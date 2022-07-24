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بريطانيا: الأحوال الجوية تتسبب باندلاع أربعة حرائق غابات في لندن ومحيطها

AFP

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يجلس ركاب السكك الحديدية مع أمتعتهم في محطة قطار يوستون في وسط لندن ، في 19 يوليو 2022 ، حيث تم إلغاء الخدمات بسبب حريق على جانب الطريق ، ومع تعرض البلاد لموجة حرارة شديدة.
NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Imagesيجلس ركاب السكك الحديدية مع أمتعتهم في محطة قطار يوستون في وسط لندن ، في 19 يوليو 2022 ، حيث تم إلغاء الخدمات بسبب حريق على جانب الطريق ، ومع تعرض البلاد لموجة حرارة شديدة.

الحرائق اجتاحت عدة مناطق في لندن ومحيطها بسبب درجة الحرارة الغير عادية والرياح

بعد أيام من تسجيل درجات حرارة قياسية في المملكة المتحدة، أخمدت عناصر الإطفاء في لندن اليوم الأحد ثلاثة حرائق اندلعت بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح، في حين اندلع حريق رابع في منطقة سوري القريبة. 

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وذكر قسم الإطفاء في العاصمة لندن بتغريدة :"يواجه عناصر إطفاء لندن عددًا من الحرائق بسبب الأحوال الجوية". مشيرين إلى أن العناصر نفذوا عدد تدخلات أكبر من المعتاد خلال 24 ساعة، بين منتصف الليل والساعة 17,00 بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش. وبلغت درجات الحرارة 29 مئوية الأحد في جنوب شرق انجلترا.  

بينما اجتاح حريق في انفليد شمالي لندن مساحة 20 هكتارا وتمت السيطرة عليه في نهاية فترة بعد الظهر، وتم نشر 100 عنصر إطفاء و14 مركبة من أجل تحقيق ذلك. في حين انه في هايز في غرب العاصمة لندن، قرب مطار هيثرو، نُشر 40 عنصر إطفاء وستّ مركبات لإطفاء نيران امتدّت على خمس هكتارات، فيما نُشر 65 عنصرًا وثماني مركبات وسفينة في تمزميد في الشرق.  

وفي المناطق القريبة من أحياء سكنية، أوصت فرق الإطفاء السكّان بإغلاق النوافذ لتجنّب الدخان، بالإضافة إلى إلغاء حفلات الشواء المُخطّط لها، مشددة على اتخاذ تدابير وقائية.وأبلغ عناصر الإطفاء عن حريق غابات رابع تسبب في دخان كثيف في سوري، على بعد ستين كيلومترًا تقريبًا جنوب غرب لندن. وتسبب ذلك بإغلاق عدة طرق. 

 

 

 

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