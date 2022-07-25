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من كندا / البابا فرنسيس يعتذر : الكنيسة "تعاونت" في "تدمير" ثقافة الشعوب الأصلية

i24NEWS - AFP

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يشير البابا فرانسيس خلال لقاء مع موظفي الفاتيكان لتحية عيد الميلاد في قاعة بولس السادس بالفاتيكان في 23 ديسمبر 2021.
Filippo MONTEFORTE / AFPيشير البابا فرانسيس خلال لقاء مع موظفي الفاتيكان لتحية عيد الميلاد في قاعة بولس السادس بالفاتيكان في 23 ديسمبر 2021.

"أطلب المغفرة، لا سيما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات واللامبالاة التي اظهروها"

اعتذر البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا وعن "الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة" في "المشاريع المدمّرة للثقافات"وقال:"الكنيسة تعاونت في تدمير" ثقافة الشعوب الأصلية"

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وجاء اعتذار البابا خلال خطاب ألقاه أمام أفراد من شعوب "الأمم الأولى" و"ميتيس" و"اينويت" في ماسكواسيس في ألبيرتا في كندا قائلا: "أطلب المغفرة، لا سيما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضًا اللامبالاة التي أظهروها، في تلك المشاريع المدمّرة للثقافات وفي الاستيعاب القسري الذي لجأت إليه حكومات ذلك الوقت، والذي بلغ ذروته في نظام المدارس الداخلية الإجبارية".

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