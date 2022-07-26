في عمل معاد للسامية: تخريب أشجار النصب التذكاري في معسكر بوخينفالد مرتين في أسبوع واحد

"الشيء الوحيد الذي سيساعد هو الرد الحاسم. شجرتان جديدتان لكل واحدة مدمرة. الرد المضاعف على كل عمل جبان"

تعرضت سبعة أشجار مزروعة تكريما لضحايا معسكر التجميع النازي السابق بوخنفالد للتخريب مرتين في الأسبوع الماضي، وتعهدت السلطات المحلية يوم الاثنين "برد حاسم".

وتعني بوخنفالد بالألمانية غابة الزان. وتلك الأشجار التي تعرضت للتخريب نهاية الأسبوع الماضي، هي ضمن مشروع شتل ألف شجرة زان بادرت إليه جمعية Lebenshilfewerk في عام 1999 لإحياء ذكرى أولئك الذين هلكوا في"مسيرة الموت" إلى المعسكر.

يقع المعسكر في ولاية تورينجيا الألمانية. ردًا على الأحداث، قطع حاكم المدينة بوبو راميلو عطلته الصيفية، وقال لوسائل إعلام محلية إنه سيحضر بنفسه مسيرة تذكارية للشباب اليهود في مدينة فايمار يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنه قوله "الشيء الوحيد الذي سيساعد هو الرد الحاسم. شجرتان جديدتان لكل واحدة مدمرة. الرد المضاعف على كل عمل جبان". وأضاف راميلو أن "أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الهجمات الجبانة يتشاركون نفس العقلية مع القتلة في معسكرات الاعتقال"، وتعهد بالمشاركة في غرس أشجار جديدة.

معسكر بوخنفالد سيئ الصيت شهد موت أكثر من 56000 شخص، بما في ذلك آلاف اليهود، خلال الحرب العالمية الثانية، إلى أن حررت القوات الأمريكية المعسكر عام 1945.