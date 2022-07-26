إيرلندا الشمالية تودع رئيس الوزراء السابق ديفيد تريمبل "صانع السلام" الذي أنهى الحرب الأهلية

تشارك تريمبل جائزة نوبل للسلام مع نظيره الجمهوري جون هيوم لدورهما بإبرام اتفاق سلام أنهى نزاعا حصد أرواح 3500

برحيله، فقدت إيرلندا الشمالية رئيس وزرائها السابق ديفيد تريمبل عن عمر 77 عاما، بعد مسيرة أنجز خلالها اتفاق سلام تاريخيا، وقدّم مثال السياسي القادر على الدفع نحو التسويات في أزمنة الانقسام الحاد.

أعلن حزب ألستر الوحدوي الذي انتمى إليه تريمبل، في وقت متأخر ليلة الإثنين، وفاة رئيس الوزراء السابق الحائز جائزة نوبل للسلام تقديرا لدوره في ابرام اتفاق عام 1998، وضع حدا لثلاثة عقود من النزاع في البلد المنضوي تحت راية المملكة المتحدة.

ويطوي هذا الرحيل حقبة أساسية من التاريخ المعاصر لإيرلندا الشمالية.

وقاد تريمبل حزبه البروتستانتي المؤيد لتعزيز الروابط مع لندن، الى مفاوضات شاقة مع الجمهوريين الكاثوليك، توجّت بـ"اتفاق الجمعة العظيمة" الذي وضع حدا لزهاء ثلاثة عقود من توتر طائفي دموي.

وفي العام ذاته، تشارك تريمبل جائزة نوبل للسلام مع نظيره الجمهوري جون هيوم لدورهما في إبرام اتفاق سلام أنهى نزاعا أودى بحياة 3500 شخص.

ووفق كاتب سيرته أندرو روث، كان تريمبل مثل شخص "يقدم أداء على حبل مشدود، أذهل متابعيه بقدرته على التأرجح بين الطائفية البروتستانتية المتطرفة والوسط المعتدل".