مستشارة رئيس الوزراء المجري تستقيل بسبب التصريحات العرقية التي أدلى بها أوربان

أعرب ممثلو الجالية اليهودية عن قلقهم بعد أن تحدث الزعيم المجري فيكتور أوربان ضد خلق “شعوب مختلطة الأعراق”.

أكدت وسائل إعلام محلية أن مستشارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زسوزسا هيجيدوس ، الذي كان حليفته منذ 20 عامًا، قدمت استقالتها بسبب تصريحات أوربان الأخيرة بشأن "الشعوب المختلطة الأعراق".

ووصفت زسوزسا هيجيدوس، خطاب رئيس الوزراء بأنه "نص نازي خالص"، وكتبت في خطاب استقالتها: "لا أعرف كيف لم تلاحظ أن الخطاب الذي ألقيته هو خطبة نازية" حسب ما أفاد به موقع بي بي سي.

وكان أوربان قد أدلى السبت الماضي بتصريحاته المثيرة للجدل في منطقة من رومانيا والتي بها جالية مجرية كبيرة، وقال إن خلط المجريين مع غير الأوروبيين يخلق “شعوب مختلطة الأعراق”.

https://twitter.com/i/web/status/1552111618020048902 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونقل عن الزعيم اليميني قوله "نحن على استعداد للاختلاط مع بعضنا البعض ، لكننا لا نريد أن نصبح شعوبا من أعراق مختلطة" .

وقال المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس إن خطاب أوربان “أسيء تفسيره” من قبل أولئك الذين “من الواضح أنهم لا يفهمون الفرق بين الاختلاط بين المجموعات العرقية المختلفة التي نشأت جميعها في المجال الثقافي اليهودي والمسيحي ، واختلاط الشعوب من الحضارات المختلفة”. .

وفي نفس السياق، كتب كبير الحاخامات روبرت فروليتش ​​على فيسبوك: “هناك جنس واحد فقط على هذا الكوكب: الإنسان العاقل العاقل”.

وأعرب ممثلو الجالية اليهودية عن قلقهم بعد أن تحدث الزعيم المجري فيكتور أوربان ضد وجود“شعوب مختلطة الأعراق”.

كما دعت لجنة أوشفيتز الدولية ، التي وصفت خطاب أوربان بأنه “غبي وخطير” ، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة النأي بنفسه عن “النغمات العنصرية لأوربان وأن يوضح للعالم أن السيد أوربان ليس له مستقبل في أوروبا”.