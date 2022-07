مستشارة رئيس الوزراء المجري تستقيل بسبب التصريحات العرقية التي أدلى بها أوربان

أكدت وسائل إعلام محلية أن مستشارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زسوزسا هيجيدوس ، الذي كان حليفته منذ 20 عامًا، قدمت استقالتها بسبب تصريحات أوربان الأخيرة بشأن "الشعوب المختلطة الأعراق".

ووصفت زسوزسا هيجيدوس، خطاب رئيس الوزراء بأنه "نص نازي خالص"، وكتبت في خطاب استقالتها: "لا أعرف كيف لم تلاحظ أن الخطاب الذي ألقيته هو خطبة نازية" حسب ما أفاد به موقع بي بي سي.

وكان أوربان قد أدلى السبت الماضي بتصريحاته المثيرة للجدل في منطقة من رومانيا والتي بها جالية مجرية كبيرة، وقال إن خلط المجريين مع غير الأوروبيين يخلق “شعوب مختلطة الأعراق”.