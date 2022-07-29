إسبانيا والبرازيل تعلنان عن أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود على أراضيهما

أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القرود إلى منظمة الصحة العالمية من 78 دولة، مع أكثر من 70 في المئة في أوروبا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ونظيرتها البرازيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس جدري القردة في أراضيهما.و أفادت قناة "جلوبو" البرازيلية، بأن "المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة".

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدرودس أدهانوم جبريسيوس، قد كشف فى بيان جديد له إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القرود إلى منظمة الصحة العالمية من 78 دولة، مع أكثر من 70 في المئة من الحالات المبلغ عنها من الإقليم الأوروبي، و25 في المئة من إقليم الأمريكتين.

وقال، إنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 5 وفيات، وتم إدخال حوالي 10 في المئة من الحالات إلى المستشفى للتعامل مع الألم الناجم عن المرض، مضيفًا أنه يمكن إيقاف هذا التفشي، إذا أبلغت البلدان والمجتمعات والأفراد أنفسهم، وأخذوا المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى وحماية الفئات الضعيفة، موضحًا، إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقليل مخاطر التعرض، هذا يعني اتخاذ خيارات آمنة لنفسك وللآخرين.

وأوضح، إنه يمكن أن يكون الوصم والتمييز خطيرين مثل أي فيروس، ويمكن أن يؤججا تفشي المرض، كما رأينا مع كورونا، يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسرعة عبر الإنترنت، لذلك ندعو منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإخبارية للعمل معنا لمنع المعلومات الضارة ومكافحتها.