موسكو تستنكر تصريحات دبلوماسية نروجية تعرضت فيها للروس

إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك الكراهية المشين هذا والشعبوي والمعادي للأجانب"

استنكرت وزارة الخارجية الروسية السبت السلوك "المشين" لدبلوماسية نروجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح "أنا أكره الروس".

أظهر هذا الفيديو الذي بثته قناة "ماش"، المعروف قربها من الاستخبارات الروسية، على تلغرام السبت، امرأة قُدمت على أنها إليزابيث إلينغسن، قنصل النروج في مورمانسك، وهي تثور غضبا بسبب تغيير قسري للغرفة وعدم تنظيفها في أحد فنادق هذه المدينة الواقعة في شمال غرب روسيا.

وقالت بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق "أنا أكره الروس. أعطني غرفة أخرى، لن أتحرك من هنا. (...) وكيف تقرر أن الغرفة نظيفة؟ كما تعلم أنا اعتدت على الغرف النظيفة، أنا من الدول الاسكندينافية، لست مثل امرأة روسية تنظف كيفما اتفق. إنها ليست نظيفة. هل سأتمكن من النوم في سرير؟".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك الكراهية المشين هذا والشعبوي والمعادي للأجانب". من جهتها، أعربت وزارة الخارجية النروجية عن "أسفها البالغ" لهذا الحادث.