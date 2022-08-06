فرنسا : أكثر من 100 بلدة بلا مياه شرب بسبب الجفاف في البلاد

قال الوزير إنّ في غالبيّة المناطق التي تشكو نقصًا في ماء الشرب "تتمّ عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء"

أعلن وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو، أمس الجمعة، أنّ "أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حاليًا ماء للشرب"، واصفًا الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبّية أُخرى بأنّه "تاريخي".

وقال الوزير إنّ في غالبيّة المناطق التي تشكو نقصًا في ماء الشرب "تتمّ عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء... بما أنّه لم يعد هناك شيء في القنوات"، مضيفا خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد "كلّ الرهان يتمثّل في تشديد بعض القيود".

وفَعّلت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح أمس الجمعة خليّة أزمة وزاريّة للنظر في "الوضع التاريخي الذي يمرّ به عدد كبير من المناطق".

في فرنسا، تخضع 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخصّ استهلاك الماء بدرجات متفاوتة، بينما تمرّ 62 منطقة "بأزمة".

كان تمّوز/يوليو الفائت ثاني أعلى شهر من حيث الجفاف ولم يُسجَّل مثيل له منذ آذار/مارس 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع المتساقطات بـ84% مقارنة بالمعدّلات العاديّة في الفترة الممتدّة بين 1991 و2020.

وحُظر الري في معظم أنحاء شمال غرب وجنوب شرق فرنسا للحفاظ على المياه، وقالت وزارة الزراعة إنه "من المتوقع أن يكون حصاد الذرة، المستخدم بشكل رئيسي في الأعلاف الحيوانية، أقل بنسبة 18.5٪ هذا العام مقارنة بعام 2021. ولقد بدأ الحصاد بالفعل"، حسب موقع بي بي نيوز.

ويضطر مربو الماشية في جبال الألب إلى النزول إلى الوديان بالشاحنات كل يوم لجمع المياه لحيواناتهم، ما يضيف عدة مئات من اليورو إلى فواتير الوقود الأسبوعية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة تي أف 1.

وتشهد دول في الاتّحاد الأوروبي، على غرار فرنسا، موجة حرّ وجفاف، حيث أعلنت السلطات الهولنديّة الأربعاء الماضي حال "النقص الشديد للماء"، ونبّهت إلى أنّ هناك إجراءات جديدة قد يجري اتّخاذها.

ويُتوقّع أن تزداد موجات الجفاف ونقص المياه مستقبلاً وتُصبح أكثر شدّة، على ما أفادت المفوضيّة الأوروبية التي دعت الدول الأعضاء إلى تعلّم سُبل إعادة استخدام المياه المُعالجَة.