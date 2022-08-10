إسرائيل: المغنية نوعا كيريل ستمثل بلادها في مسابقة الأغنية الأوروبية

قراري المشاركة نابع من القلب، وأنا ذاهبة للمواجهة باقتناع كامل. لقد شعرت دائمًا بالفخر لتمثيل بلادي

أعلنت المغنية الإسرائيلية نوعا كيريل صباح اليوم (الأربعاء) في مؤتمر صحفي قبولها التكليف بتمثيل بلادها إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية في عام 2023 في بريطانيا.

وأعربت كيريل في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق كارلتون في تل أبيب عن صدمتها فور وصولها نبأ اختيارها لتمثيل بلادها من قبل هيئة البث الرسمية وأنها لا تزال تشعر بالذهول والرهبة. وأضافت "في الآونة الأخيرة، توصل إلى إدراك أن الحياة تنطوي أيضًا على مخاطر، وأن الأمور لا تسير فعلا وفق معايير الفن والأداء. أنا بالفعل أتخيل نفسي أقف على خشبة اليوروفيجن المذهلة".

وتابعت: "قراري المشاركة نابع من القلب، لقد وضعت كل شيء جانبًا وأنا ذاهبة للمواجهة باقتناع كامل. لقد شعرت دائمًا بالفخر لتمثيل بلادي، وكذلك هذا اليوم سأذهب لأحقق لبلادي شرفًا كبيرًا. أود أن أشكر اللجنة التي اختارتني، فهذا ليس بقرار بديهي. سأبدأ العمل منذ اليوم وكما تعرفوني فسأعمل بجد. تمنوا لي النجاح"، على ما جاء في موقع واينت.

وأشارت كيرل إلى أنها احتاجت إلى بعض الوقت لتحسم أمرها بشأن القبول من عدمه على الإقدام على مثل هذه الخطوة ألتي قال لها البعض أن تغتنمها بوصفها فرصة تاريخية في حين حذرها من تداعياتها البعض الآخر. ولكنها قررت أن تعيش هذه التجربة الكبيرة وأن تحلم بالفوز المشرف لبلادها وأن تضع جانبا كافة المخاوف والقلق بشأن المخاسر التي قد تترتب على هذه الخطوة.

وبخصوص اختيار الأغنية، أضافت المغنية: "كل شيء سيتم بنهاية المطاف بالتعاون مع هيئة البث الرسمية، لكن لدي هامش من الحرية الفنية وأعتقد أننا معًا سنصل إلى اختيار أفضل أغنية". كما أكدت كيرل انها تنوي أداء الأغنية بشكل حي وليس تسجيلا فوق تلك الخشبة الدولية.