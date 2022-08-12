ألمانيا ستخفض تدفئة المباني العامة إلى 19 درجة خوفا من نقص إمدادات الغاز

سنصدر لوائح في إطار قانون أمن الطاقة" وأضاف هابيك أنه سيتم أيضاً حظر إضاءة المباني والمواقع الأثرية ليلاً

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الجمعة، عن خططه لتطبيق لوائح لتوفير الطاقة في ظل أزمة إمدادات الغاز من روسيا، من بين هذه اللوائح عدم تجاوز تدفئة المباني العامة 19 درجة مئوية.

وقال هابيك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، اليوم الجمعة،"سنصدر لوائح في إطار قانون أمن الطاقة" وأضاف هابيك أنه "سيتم أيضاً حظر إضاءة المباني والمواقع الأثرية ليلاً، وكذلك أنظمة الإعلانات الخارجية"

وقال "من الضروري أيضاً خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل"، مشيراً إلى أن هذا قيد المناقشة حالياً مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين.