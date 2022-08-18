" إن المواد المشعة يمكن أن تغطي دول البلطيق والدول الاسكندنافية"

أعلن رئيس قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، ان المواد المشعة يمكن أن تغطي دول البلطيق والدول الاسكندنافية إذا ما انطلق ربع مكونات مفاعل واحد فقط من محطة الطاقة النووية في زاباروجيا . بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وقدم كيريلوف خريطة بالتوزيع المتوقع للمواد المشعة في حال إطلاقها من منطقة محطة الطاقة النووية، التي يعكف الجانب الأوكراني على قصفها بانتظام الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، قد صرح صباح اليوم بأن تدريبات تجري على قدم وساق للواء الدفاع الإقليمي، ولواء المدفعية رقم 44، والوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة زابوروجيه التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.

وفي هذه المنطقة تخطط القوات الأوكرانية شن ضربات بالمدفعية على أراضي محطة زابوروجيا من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، لإلقاء اللوم في ذلك على عاتق القوات الروسية.