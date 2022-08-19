رئيسة وزراء فنلندا تنفي تعاطيها المخدرات وسط انتقادات لرقصها في حفل

من المتوقع أن تظهر نتيجة اختبار المخدرات في غضون حوالي أسبوع وسط تصاعد الانتقادات لها بعد تداول الفيديو

نفت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين(36 عاما)، اليوم الجمعة، تعاطيها المخدرات في حياتها، وتابعت:" أتمنى حقيقة ألا يزعم الناس تلك الأمور بدون دليل".وقالت: "أنا أرقص وأغني وأحتفل، وهي أمور مشروعة تماما".

وخضعت سانا لاختبار مخدرات، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة اختبار المخدرات في غضون حوالي أسبوع. وسط تصاعد الانتقادات لها بعد تداول واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو وهي ترقص وتحتفل.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تسريبه أمس الخميس مارين وهي تشارك في حفل مع بعض أصدقائها من المشاهير في منزل خاص قبل أن تقوم بزيارة حانتين، وزعم بعض الصحفيين الفنلنديين بأنهم سمعوا تعليقات عن مخدرات في المقطع.

وبعد تسريب الفيديو، قالت مارين، إنها احتست مشروبات كحولية، ولكنها لم تتعاط مخدرات، مؤكدة على حقها في الاستمتاع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يقوم بها آخرون في مثل سنها.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء سي.تي.تي. بأنها عادت من عطلتها في الوقت الذي تم فيه إعداد الفيديو، وقال التقرير "هذا يعني أنه لم يكن هناك بديل لتولي مهامها".