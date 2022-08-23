الجفاف الاستثنائي لعام 2022: فرنسا تسعى لزيادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها للتوفير في ماء الشرب

الجفاف جعل السلطات تفرض إعادة استخدام المياه العادمة نفسها كخيار إجباري للمستقبل

كشف الجفاف الاستثنائي في صيف 2022 في فرنسا عن ضعف الإمدادات المائية، جعل السلطات الفرنسية فرض إعادة استخدام المياه العادمة نفسها كخيار إجباري للمستقبل في هذا البلد المتأخر عن دول أخرى في هذا المجال، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي محطة تنقية المياه في ناربون (جنوب فرنسا) كما في خمس محطات أخرى في البلاد، قامت الشركة المشغلة "فيوليا" ببناء "صندوق لإعادة الاستخدام" (سُمي +ريوت بوكس+) في 2021، وهو منشأة محفوظة في حاوية تؤمن مرحلة إضافية لمعالجة المياه من المجاري.

وبدلاً من تصريفها في الأنهار أو البحر، تجعل هذه التقنية بقدرة معالجة تصل إلى 75 مترا مكعبا في الساعة، المياه نظيفة بدرجة كافية لاستخدامها في الري الزراعي أو التنظيف في المدن أو ري المساحات الخضراء أو الملاعب أو ملاعب الغولف. ستقبل وتتور في هذا البلد المتأخر عن دول أخرى في هذا المجال.

وبالقرب من ناربون، تُروى الكروم بفضل إعادة استخدام المياه العادمةة من محطة أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.