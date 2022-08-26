الاستخبارات الروسية تجسست على دورات تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

وأعلنت أوكرانيا الخميس أن محطة زابوريجيا "فصلت بالكامل" عن شبكة الكهرباء

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها تستعد لإعادة ربط محطتها النووية العملاقة في زابوريجيا (جنوب) بشبكتها الكهربائية بعد فصلها عنها في اليوم السابق، بينما لاتزال تخضع للسيطرة الروسية ويتعرّض موقعها للقصف.

وأعلنت شركة "إنيرغوتوم" الحكومية الأوكرانية المشغّلة للمحطات النووية الأربع في البلاد، عبر تطبيق "تلغرام" أنّ "أعمالاً تحضيرية تجري لإعادة وصل وحدتين بالشبكة في محطة زابوريجيا" الأكبر في أوروبا.

وأشارت الشركة إلى أنه "تمّ إصلاح" خط ينقل الكهرباء التي تنتجها المحطة إلى شبكة الطاقة الأوكرانية. وقالت إنّه يتمّ إمداد المحطّة حالياً عبر خطّ آخر من شبكة الكهرباء الأوكرانية، مؤكدة أن المعدّات وأنظمة السلامة الخاصة بهذه المنشأة تعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت أوكرانيا الخميس أن محطة زابوريجيا "فصلت بالكامل" عن شبكة الكهرباء، "للمرة الأولى في تاريخها" بعد تضرّر الخطوط الكهربائية.

سقطت محطة زابوريجيا في يد الجيش الروسي في آذار/مارس، وهي تحتوي على ستة مفاعلات بسعة ألف ميغاواط لكلّ منها.