التحقيق في مقتل يهودي في فرنسا على خلفية معاداة السامية

اليهودي من اصول تونسية قتل من قبل شريكه في الشقة الذي اعترف امام الشرطة انه قتله لكونة يهوديا

افادت صحيفة Jewish Press اليهودية بأن يهوديا من اصول تونسية قتل الأسبوع الماضي من قبل شريكه في الشقة بمدينة لونغفريا الفرنسية بسبب دافع معاد للسامية.

وذكر التقرير بأنه جثة الضحية ايال حداد (34 عاما) عثر عليها في منطقة حرشية قريبة من مكان سكنه، تحقيقات الشرطة بالموضوع بدأت بعد ان قامت عائلة حداد التي تعيش في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل الشعور بالقلق على سلامته وتواصلت مع شريكه في الشقة، والذي قام بوقت لاحق بتسليم نفسه للشرطة والاعتراف بارتكابه الجريمة.

وبحسب التقرير، المشتبه بارتكاب الجريمة ، محمد دريدي قال لمحققي الشرطة بأنه استخدم فأسا لقتل شريكه، في البداية ادعى بأن الضحية كان يدين له بمبلغ 100 يورو ، لكن لاحقا اعترف بأنه قتله فقط لكونه يهوديا. وبحسب التقرير، بعد قتله حداد بالفأس، قام دريدي بإحراق وجه الضحية وبدأ بدفن الجثة. اللجنة القومية لمحاربة معاداة السامية في فرنسا تطالب بالتحقيق بالجريمة على انها على خلفية معاداة السامية.