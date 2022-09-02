ماكرون يؤكد ضرورة الحوار مع روسيا لإنهاء الحرب

أجرى ماكرون عدة اتصالات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب الهجوم على أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقال في كلمة خلال اجتماع مع السفراء الفرنسيين بقصر الإليزيه، إنه أجرى عدة اتصالات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وحث الرئيس الفرنسي على ضرورة عدم ترك تركيا لوحدها تحاور روسيا، قائلا: "من يريد أن تكون تركيا القوة العالمية الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟".

وشدد على ضرورة "عدم الاستسلام لأي من أشكال الأخلاق الزائفة التي من شأنها أن تتركنا بلا قوة (..) فوظيفة الدبلوماسي تتمثل في التحدث إلى الجميع وخاصة مع الذين لا يتفقون معنا".

وأردف: "سنواصل الحديث بالتنسيق مع حلفائنا". وأكد ماكرون ضرورة استعداد القوى العالمية لـ "سلام تفاوضي"، لافتًا إلى أن توقيت وشروط هذا السلام متعلقة بأوكرانيا.