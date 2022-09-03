وأكد الزعيمان المضي قدما بشأن محطة "أق قويو" النووية التركية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينن الزعيمين، السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. نقلا عن وكالة الأناضول التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا يمكنها أن تلعب دورا "ميسرا" بشأن مسألة محطة زاباروجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب. وكما أكد الزعيمان المضي قدما بشأن محطة "أق قويو" النووية التركية.

واتفق الزعيمان على مناقشة القضايا المذكورة بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية على هامش مشاركتهما في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة منتصف سبتمبر/أيلول.

كما قدم أردوغان تعازيه لبوتين في وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي.