كندا: 10 قتلى وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن ومطاردة المشتبه بهما

الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها".

أعلنت الشرطة الكندية، أمس الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن في مجتمع للسكان الأصليين وبلدة مجاورة في إقليم ساسكاتشيوان، موضحة أن "الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها"في ما تجري البحث عن المشتبه بهما "داميان ساندرسون، ومايلز ساندرسون"، وهما طليقان حاليًا.

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا في مقاطعة ساسكاتشوان الأحد بأنه "مروع ومفجع". وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر في من فقدوا أحبائهم وبالذين أصيبوا".

وحددت السلطات الكندية، الاثنين المشتبه بهما "داميان ساندرسون ، ومايلز ساندرسون"، وهما طليقان حاليًا

وأشارت الشرطة إلى أنه "قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة"وأضافت، أن "داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون هما المشتبه بهما"، لافتة إلى أنهما "كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء".

وقالت قائدة شرطة الخيالة الكندية في ساسكاتشوان روندا بلاكمور، إنه "يبدو أن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا. لذا فإن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذه التوقيت ".

وتم الإبلاغ عن حوادث الطعن في ساعة مبكرة من الصباح، وفي الساعة8.20 صباحا بالتوقيت المحلي أصدرت الشرطة تحذيرا من وجود أشخاص خطرين على مستوى الإقليم.

وبحلول فترة ما بعد الظهر أصدرت تحذيرات مماثلة في إقليمي ألبرتا ومانيتوبا المجاورين لساسكاتشوان.