بريطانيا: من يخلف بوريس جونسون لرئاسة الوزراء، ريشي سوناك أو ليز تروس؟

تفوقت تروس باستمرار على سوناك في استطلاعات الرأي التي شملت حوالي 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين

تترقب بريطانيا اليوم الإثنين، الإعلان عن نتائج حزب المحافظين، والتي ستشهد الكشف عن اسم رئيسٍ جديد لرئيس الوزراء بعد ثمانية أسابيع من تقديم بوريس جونسون استقالته، إما ليز تراس وهي الأقرب للفوز وفق استطلاعات الرأي أو ريشي سوناك، وإذا فازت، ستصبح ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا بعد تيريزا ماي ومارجريت تاتشر.

وتفوقت تروس باستمرار على سوناك في استطلاعات الرأي التي شملت حوالي 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين المؤهلين للتصويت.

وانتهى التصويت عبر البريد والإنترنت، الجمعة المنصرمة، بعد ثمانية أسابيع من الحملة التي وصفها تروس لبي بي سي بأنها "أطول مقابلة عمل في التاريخ".ومع ذلك، قد لا يعكس التصويت الرأي العام العام.

وأظهر استطلاع للرأي في أواخر أغسطس/آب المنصرم أن 52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تروس سيكون رئيس وزراء "سيئًا"

وأياً كان الفائز، فسيواجهون مجموعة من القضايا التي تتطلب اهتمامًا فوريًا. ووصفت صحيفة صنداي تايمز الوضع في البلاد بأنه "أسوأ ساحة مطاردة لرئيس وزراء جديد منذ تاتشر".

وكان السباق على قيادة حزب المحافظين قد بدأ في يوليو/تموز المنصرم بعد أن أعلن جونسون استقالته، في أعقاب سلسلة من الفضائح والانشقاقات من حكومته.

وزيرة الخارجية ليز تراس أقرب من منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك للفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة .

ليز تراس المرشحة لرئاسة الوزراء في بريطانيا ورئاسة حزب المحافظين أمضت طفولتها شمالي إنكلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، هي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية، درست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد.

التقلباتُ السياسيةُ تميز ليز تراس، كانت تنتمي للحزبِ الليبرالي الديمقراطي ثم انتقلت لحزبِ المحافظين عامَ 1996 لتتولى عبر السنواتِ مناصبَ وزاريةً في حكوماتِ ديفيد كاميرون وتيريزا ماى وبوريس جونسون، لتكون الخارجيةُ البريطانية أحدثَ الحقائبِ الوزارية.

عارضت بركسيت بشدة لتعود وتؤيد خروجَ بريطانيا من الاتحادِ الأوروبي.

وزيرةُ الخارجية الطامحةُ لرئاسةِ الحكومة تريد خفضَ الضرائبِ وتخفيفَ أعباء الأزمةِ المعيشية على المواطنين. مواقفُها متشددةٌ في السياسةِ الخارجية خاصةً ضد الصين وروسيا وهي من مؤيدي برنامج رواندا لترحيلِ المهاجرين غيرِ الشرعيين.