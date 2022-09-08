الملكة اليزابيث الثانية تخضع للمراقبة في مستشفى بالمورال بعد شعور أطبائها بالقلق على صحتها

تخضع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا للإشراف الطبي في بالمورال ، وفقًا لبيان صادر عن قصر باكنغهام

تخضع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا للإشراف الطبي في بالمورال، وفقًا لبيان صادر عن قصر باكنغهام يوم الخميس.وجاء في البيان "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح ، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت الإشراف الطبي".

وأوضح قصر باكنجهام أن "الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال، وأبلغنا أفرادا من عائلتها بشأن وضعها الصحي فورا".

وعلى إثر ذلك سافر الأمير تشارلز دوق ويلز وزوجته كاميلا وابنه الأمير ويليام دوق كامبريدج، إلى قلعة بالمورال حيث توجد الملكة إليزابيث بعد أنباء عن المخاوف بشأن صحتها.

وأعقب ذلك وصول الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، تلاها الأمير هاري وزوجته ميجان دوق ودوقة ساسيكس يتوجهان إلى قلعة بالمورال حيث تمكث الملكة.

من جانبها علقت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس على الأنباء بشأن صحة الملكة، مؤكدة أن "المملكة المتحدة كلها قلقة للغاية بشأن أخبار وضع الملكة إليزابيث الصحي".