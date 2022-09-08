المملكة المتحدة: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما و تشارلز ملكا جديدا

تولت إليزابيت الثانية العرش في 6 فبراير 1952 وكانت أطول فترة حكم في البلاد، متفوقة حتى الملكة فيكتوريا

أعلن قصر باكنجهام، مساء اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عن عمر ناهز 96 عاما، والأمير تشارلز يخلفها، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة، وشهدت بريطانيا اليوم تحركات أثارت القلق على صحة الملكة، ودفعت العديد من البريطانيين للتوافد على قصر "بالمورال" للاطمئنان عليها.

وأصدر قصر باكنغها ، الخميس، بيانا قال فيه إن الأطباء "قلقون" على صحتها وأوصى "ببقائها تحت الإشراف الطبي". ب فترة وجيزة من الإعلان ، أعلن كلارنس هاوس أن الأمير تشارلز وكاميلا والأمير ويليام سافروا إلى بالمورال.

ابنها الأكبر ووريث العرش هو الأمير تشارلز أمير ويلز. يبلغ حاليًا من العمر 73 عامًا وهو متزوج من كاميلا دوقة كورنوال.

يليه الأمير ويليام ، دوق كامبريدج ، بعد تشارلز.

وكان زوج الملكة إليزابيث، الأمير فيليب، قد توفي في 9 أبريل/نيسان 2021. دوق إدنبرة ، الذي تزوج من الملكة إليزابيث الثانية لمدة 73 عامًا ، عن عمر يناهز 99 عامًا فقط بعد قضاء شهر في المستشفى للعلاج من مرض في القلب والتهاب .

كان إنجاز إليزابيث هو الحفاظ على شعبية النظام الملكي البريطاني في مواجهة التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي الزلزالي الذي هدد بجعل أشهر العائلة المالكة في العالم مفارقة تاريخية.

وتولت الملكة إليزابيت العرش في 6 فبراير/شباط 1952 وكانت أطول فترة حكم في البلاد، متفوقة حتى على الملكة فيكتوريا. وهي أول سيدة بريطانية تقضي سبعة عقود على العرش في سلالة، وخلال فترة حكمها، خدمها 15 رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس الوزراء الجديد ليز تروس قبل وفاتها بفترة وجيزة.

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد التقت زعيمة حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء البريطاني المنتخب ليز تروس في قلعة بالمورال في بالاتير باسكتلندا الثلاثاء المنصرم