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الرئيس التركي : نريد بدء تصدير الحبوب من روسيا

i24news

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
OZAN KOSE / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأوضح أردوغان أن الحبوب تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده تريد أن يبدأ تصدير الحبوب من روسيا أيضا (على غرار تصدير الحبوب الأوكرانية)، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركيّة.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش في العاصمة زغرب التي يزورها في إطار جولته إلى منطقة البلقان.

وأوضح أردوغان أن الحبوب تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة. وقال في هذا الخصوص: "للأسف الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة". ولفت أردوغان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منزعج من تصدير الحبوب (الأوكرانية) إلى دول تفرض عقوبات على روسيا.

وتابع قائلا: "هناك تأخر في بدء تصدير الحبوب من روسيا، وخلال لقائي مع السيد بوتين في سمرقند الأسبوع المقبل سأبحث هذا الموضوع بكامل تفاصيله، وكل ما نتمناه هو أن تصل الحبوب إلى البلدان الفقيرة". 

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