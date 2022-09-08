العالم ينعي وفاة الملكة إليزابيث الثانية وبريطانيا تعلن عن تنكيس الأعلام والحداد لمدة 10 أيام
هرتسوغ:"كانت الملكة إليزابيث شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ وصنعت التاريخ وبوفاتها تترك إرثًا رائعًا وملهمًا"
أطلق زعماء العالم فور الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، مساء اليوم الخميس، تصريحات مؤثرة تحيي "تفانيها" للكومنولث البريطاني و "صداقتها الرائعة" مع الكثيرين الذين عبروا طريقها في السبعين عاما على العرش في ما أعلنت بريطانيا تنيكس الأعلام والحداد لمدة 10 أيام.
ونعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وفاة الملكة قائلا “وفاتها نهاية حقبة. جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي، أشعر بالحزن على خسارتها وأتقدم بأحر التعازي للشعب البريطاني" واضاف "كانت الملكة إليزابيث شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ وصنعت التاريخ وبوفاتها تترك إرثًا رائعًا وملهمًا".وأشار إلى "أخلاقها وإنسانيتها ووطنيتها" ، وهي الخصائص والقيم التي ساهمت في "حكمها التاريخي".
08 سبتمبر 2022
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة "لقد علمت ببالغ الحزن بوفاة جلالة الملكة إليزبيث الثانية".وأضافت "كانت واحدة من أكثر الشخصيات احتراما في جميع انحاء العالم. أقدم تعازي القلبية إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني"
ترتيب خلافة العرش البريطانيبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا، وتصل القائمة بحسب بعض الإحصائيات إلى الآلاف بمن فيهم أشخاص عاديون ونبلاء من أنحاء أوروبا.
لكن الترتيب المباشر للخلافة يعود لأحفاد الملكة.
1- الأمير وليام دوق كامبريدج - من مواليد 21 حزيران/يونيو 1982، الابن البكر لتشارلز
2 - الأمير جورج أمير كامبريدج - من مواليد 22 تموز/يوليو 2013، الابن البكر لوليام
3- الأميرة شارلوت أميرة كامبريدج - من مواليد 2 أيار/مايو 2015، ابنة وليام الكبرى
4- الأمير لويس أمير كامبريدج - من مواليد 23 نيسان/أبريل 2018، النجل الثاني لوليام
5- الأمير هاري دوق ساسكس - من مواليد في 15 أيلول/سبتمبر 1984، الابن الثاني لتشارلز
6- آرتشي ماونتباتن وندسور - من مواليد 6 أيار/مايو 2019، الابن البكر لهاري
7- ليليبت ماونتباتن وندسور - من مواليد 4 حزيران/يونيو 2021، ابنة هاري
8 - الأمير أندرو دوق يورك - من مواليد 19 شباط/فبراير 1960 وهو الابن الثاني للملكة اليزابيث
9- أميرة يورك بياتريس - من مواليد 8 آب/أغسطس 1988. الابنة الكبرى لأندرو
10- سيينا إليزابيث مابيلي موزي - من مواليد 18 أيلول/سبتمبر 2021. ابنة بياتريس
11- الأميرة يوجين أميرة يورك - من مواليد 23 آذار/مارس 1990. الإبنة الثانية لأندرو
12- أوغوست بروكسبانك - من مواليد 9 شباط/فبراير 2021. نجل يوجين
13- الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس - من مواليد 10 آذار/مارس 1964. الابن الثالث للملكة اليزابيث
14- جيمس، فيكونت سيفيرن - من مواليد 17 كانون الأول/ديسمبر 2007. نجل إدوارد
15- ليدي لويز ماونتباتن وندسور - من مواليد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ابنة إدوارد
16- الأميرة آن، صاحبة السمو الملكي - من مواليد 15 آب/أغسطس 1950. ابنة الملكة اليزابيث
17- بيتر فيليبس - من مواليد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1977. نجل آن
18- سافانا فيليبس - من مواليد 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. الابنة الكبرى لفيليبس
19- إيسلا فيليبس - من مواليد 29 آذار/مارس 2012. ابنة فيليبس الثانية
20- زارا تيندال - من مواليد 15 أيار/مايو 1981، ابنة آن
21- ميا تيندال - من مواليد 17 كانون الثاني/يناير 2014. ابنة تيندال الكبرى
22- لينا تيندال - من مواليد 18 حزيران/يونيو 2018. الابنة الثانية لتيندال
23- لوكاس تيندال - من مواليد 21 آذار/مارس 2021. نجل تيندال
ويلي أحفاد الملكة إليزابيث في الترتيب ستة من أحفاد أختها الراحلة الأميرة مارغريت، شقيقتها الوحيدة.
الرئيس الروسي فلامدير بوتين يعرب عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
ولدت الملكة إليزابيث يوم 21 أبريل/نيسان عام 1926 في حي مايفير الراقي بالعاصمة البريطانية لندن.
- في 6 فبراير/شباط عام 1952 اعتلت إليزابيث الثانية العرش وفي 8 فبراير نصبت رئيسة للكنيسة الأنغليكانية والكومنولث، وتوجت ملكة بعدها في 2 يونيو عام 1953، حيث أدت اليمين وهي في سن 27 عاما، والتي احتفل البريطانيون باليوبيل البلاتيني السبعيني لجلوسها على العرش، في شهر يونيو /تموز المنصرم .
بوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس، معتبراً أنّها كانت مثالاً في "التفاني في العمل" ومشيراً إلى أنّه يصلّي لها ولنجلها تشارلز الذي خلفها ملكاً. وفي برقية تعزية باللغة الإنكليزية أرسلها إلى الملك الجديد تشارلز الثالث قال الحبر الأعظم إنّه يقدّم إلى العائلة الملكية والشعب البريطاني "أصدق التعازي"، منوّهاً بما تميّزت به الراحلة من "خدمة لا حدود لها... وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح".
من المقرر أن يتم عرض جثمان الملكة إليزابث الثانية في تابوت، وفق مصادر رسمية، للسماح لأفراد الشعب البريطاني بإلقاء نظرة وداع أخيرة عليها.
ضربت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، رقما قياسيا في عدد زعماء وقادة العالم الذين عاصرتهم منذ توليها العرش في 1952. حيث عاصرت الملكة 14 رئيسا للولايات المتحدة بداية من الرئيس الأسبق هاري ترومان الذي حكم أمريكا بين عامي (1945 – 1953).
أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً مذكّراً بأنها "كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا" خلال سبعة عقود. وكتب فيليبي السادس في برقية إلى الملك الجديد تشارلز الثالث: "لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بلا شك وكتبت وشكلت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا مدى العقود السبعة المنصرمة" ، مشيدًا بـ"حسّ الواجب والالتزام لديها"، وبـ"حياتها التي كرستها بأكملها لخدمة" شعبها.
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، تعازيه إلى العائلة الملكية البريطانية إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.وكتب لبيد على تويتر "باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أقدّم تعازيّ إلى العائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفاً أنّ الراحلة "تترك خلفها إرثاً من القيادة والخدمة".
تسبب وفاة الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا، في توقف انطلاق الشوط الثاني من مباراة أرسنال وزيوريخ، وذلك بعد دقائق معدودة على إعلان الوفاة.
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رئيسة وزراء اسكتلندا: وفاة الملكة إليزابيث "لحظة حزن بالغ لبريطانيا"
أطفأت فرنسا، الخميس، أضواء برج إيفل الشهير، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي رحلت عن عمر ناهز 96 عاما.
التزمت الجمعية العامة للامم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس. وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدّم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا عن "لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي"، ولافتاً إلى ان تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتمّ في موعد لاحق.
أشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الخميس بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، معتبرين أنّها كانت "ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق" وأثبتت "وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها". وأضاف الثنائي الملكي "كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة. كل من لقاءاتنا سيبقى الى الابد محفورا في ذاكرتنا"، معربا في تغريدة على تويتر عن "حزنه العميق".