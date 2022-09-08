العالم ينعي وفاة الملكة إليزابيث الثانية وبريطانيا تعلن عن تنكيس الأعلام والحداد لمدة 10 أيام

هرتسوغ:"كانت الملكة إليزابيث شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ وصنعت التاريخ وبوفاتها تترك إرثًا رائعًا وملهمًا"

أطلق زعماء العالم فور الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، مساء اليوم الخميس، تصريحات مؤثرة تحيي "تفانيها" للكومنولث البريطاني و "صداقتها الرائعة" مع الكثيرين الذين عبروا طريقها في السبعين عاما على العرش في ما أعلنت بريطانيا تنيكس الأعلام والحداد لمدة 10 أيام.

ونعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وفاة الملكة قائلا “وفاتها نهاية حقبة. جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي، أشعر بالحزن على خسارتها وأتقدم بأحر التعازي للشعب البريطاني" واضاف "كانت الملكة إليزابيث شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ وصنعت التاريخ وبوفاتها تترك إرثًا رائعًا وملهمًا".وأشار إلى "أخلاقها وإنسانيتها ووطنيتها" ، وهي الخصائص والقيم التي ساهمت في "حكمها التاريخي".