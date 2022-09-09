صحيفة التايمز: اعلان الملك الجديد تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا رسميا غدا السبت

من المتوقع أن تكون أول خلوة للملك بعد الظهر، حيث سيكون أول لقاء له مع رئيسة الوزراء ليز تراس.

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه سيتم، إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا جديدا لبريطانيا يوم غد السبت. وبحسب الصحيفة أن الملك سيعود غدًا السبت من قلعة بالمورال الاسكتلندية، حيث توفيت إليزابيث الثانية.

وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، أصبح الأمير تشارلز ابن إليزابيث الثانية ملكا للدولة في اللحظة التي توفيت فيها والدته. ومن المتوقع أن تكون أول خلوة للملك بعد الظهر، حيث سيكون أول لقاء له مع رئيسة الوزراء ليز تراس.

ويجب أن يبث الخطاب التلفزيوني المسجل لتشارلز الثالث على الهواء وهو الأول له بصفته الجديدة. بالتوازي مع ذلك، في الظهيرة سيدق جرس سيفاستوبول في البرج الدائري لقلعة وندسور (هذا الناقوس تم الاستيلاء عليه كغنيمة بريطانية في عام 1855 خلال حرب القرم). وفي وقت لاحق، ستقام مراسم تأبين في هذا المعبد بمشاركة رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة.

ووفقا للصحيفة، سيتعين على الحكومة تحديد مدة الحداد. ولا تستبعد الصحيفة أن يستمر الحداد ما بين 12 و 13 يوما حتى تشييع جنازة الملكة على أراضي قلعة وندسور. بحسب ما نشر موقع سبوتنيك الروسيّ.