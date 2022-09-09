حمل لقب "الوريث" لأكثر من 70 عامًا: من هو الملك تشارلز؟

من المقرر أن يلتقي الملك تشارلز، رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس

توفيت ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية أمس (الخميس)، واجتمعت العائلة المالكة البريطانية بجانب سريرها في قلعة بالمورال في اسكتلندا لتقسيم المهام الملقاة على عاتقهم بعد موت الملكة .

وكانت إليزابيث، التي احتفظت بالتاج لأطول فترة، تخطط لخلافتها لفترة طويلة. وقررت أفراد العائلة المالكة، بحسب الأصول والظروف البت بقضية تنصيب تشارلز الثالث ملكًا، الذي حمل حتى يوم أمس لقب الوريث لأطول فترة زمنية،لأكثر من 70 عامًا، منذ أن حصلت الملكة إليزابيث الثانية على لقبها الملكي في 6 فبراير 1952، عندما كان تشارلز ابن ثلاثة سنوات فقط. إذن من هو الملك تشارلز الثالث؟

ولد تشارلز فيلب آرثر جورج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في قصر باكنغهام بنلدن، وهو أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة، وتليه في الترتيب أخته الأميرة آن، ثم الأميران آندرو وإدوارد. تزوج من الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر في زواج أطلق عليه "زفاف القرن العشرين" في 29 يوليو/تموز 1981 بكاتدرائية القديس بوليس، وأنجبا الأمير وليام ويلز في 21 يونيو/حزيران 1982، ليصبح الثاني في سلسلة ولاية العرش بعد أبيه، وفي 15 سبتمبر/أيلول 1984 أنجبا ابنهما الثاني الأمير هنري تشارلز والمعروف باسم "هاري".

أحد أعمال تشارلز الأولى هو تحديد الاسم الذي سيحمله من الآن فصاعداً وبالفعل اصبح اسمه الرسمي الملك تشارلز الثالث.

في أول 24 ساعة تقريبا بعد وفاة والدته، سيتم إعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية، وسيحدث ذلك في قصر سانت جيمس في لندن أمام هيئة مراسمية تُعرف باسم مجلس الجلوس على العرش.

ويتكون هذا المجلس من أعضاء مجلس الملكة الخاص، وهو يضم مجموعة من كبار أعضاء البرلمان في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى بعض كبار موظفي الخدمة المدنية، والمفوضين الساميين للكومنولث، وعمدة لندن.

AP Photo/Alastair Grant الملك تشارلز الثالث

في ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية:

- 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

- 6 شباط/فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.

- نيسان/أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.

- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.

- 29 تموز/يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.

- 21 حزيران/يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.

- 15 أيلول/سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).

- 9 كانون الأول/ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.

- 28 آب/أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.

- 31 آب/اغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.

- 9 نيسان/أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.

- 8 أيلول/سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الملك تشارلز، رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، التي ستكون بذلك قد التقت ملكين خلال أربعة ايام، وهذا يعد سابقة. فقد استقبلتها الملكة، الثلاثاء، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة.