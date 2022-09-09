بريطانيا: الملك تشارلز الثالث يصل قصر باكنغهام ويستعد لإلقاء خطاب وداع إليزابيث الثانية

من المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح غد السبت فى قصر سانت جيمس

تجمع عدة آلاف من الأشخاص أمام قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، لاستقبال الملك تشارلز الثالث لدى وصوله إلى لندن، استعدادا لإلقاء خطاب على الشعب البريطاني بعد رحيل والدته الملكة اليزابيث الثانية، وصافح تشارلز الجماهير المحتشدة حول القصر الذين جاءوا لدعمه في مهمته الجديدة.

وكان الملك تشارلز الثالث وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، قادما من إسكتلندا، ومن المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح غد السبت فى قصر سانت جيمس.وأطلقت المدفعية البريطانية، 96 طلقة تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد أن أعلن قصر باكنجهام الجمعة،

ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، إنها التقت الملك تشارلز الثالث مساء الخميس، مؤكدة ولاءها له.وأفادت تراس في كلمتها أمام مجلس العموم، أن موت الملكة "تسبب في حزن شديد حول العالم"، وفق شبكة "سي ان ان" الإخبارية.وأضافت أنه على الرغم من أن الملك تشارلز في حداد، إلا أن "إحساسه بالواجب والخدمة واضح".

ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل، إن الملك تشارلز سيخاطب الشعب مساء اليوم الجمعة، وفق الشبكة.

والخميس، أعلن قصر باكنغهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.وتوفيت الملكة البريطانية، عن عمر ناهز 96 عاما، واعتلت العرش منذ أن كانت في السادسة والعشرين من عمرها.