الملك تشارلز الثالث: سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا

"الأمير وليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها خمسة عقود".وأضاف: "سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا"

قال الملك تشارلز الثالث، في أول خطاب له، اليوم الجمعة، إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، كما "أتعهد بالالتزام بقيمنا الدستورية والوطنية والدفاع عنها طيلة فترة حكمي"مؤكدا على أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة".

وأعلن الملك تشارلز الثالث أن "الأمير وليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها خمسة عقود".وأضاف: "سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا".وتابع: "بصفتي وريث التاج أدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقي".

وقال الملك تشارلز الثالث مخاطبا نجله الأكبر، الأمير ويليام، "سوف يخلفه في لقب أمير ويلز"، ما يعني أنه بات وريث العرش، مضيفا أنه "فخور بتولي وليام المنصب".وتابع أن زوجة وليام، كاثرين، "ستكون أميرة ويلز". كما قال "أود التعبير عن حبي لهاري وميجان"، بعد فترة من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة إثر قرارهما الانفصال والعيش في الولايات المتحدة.

وكان الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا قد عادا إلى لندن بعدما أمضيا الليلة في قصر بالمورال الذي شهد وفاة الملكة.

ومن المقرر أن يلتقي الملك تشارلز، رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، التي ستكون بذلك قد التقت ملكين خلال أربعة أيام، وهذا يعد سابقة. فقد استقبلتها الملكة، الثلاثاء، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن أن ولي عهد بريطانيا السابق الأمير تشارلز (73 عاما)، قد صار ملكا للبلاد خلفا لوالدته.وفي وقت سابق، أعلن كلارنس هاوس، المقرر الملكي في لندن، أن الملك الجديد سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث.

وأطلقت المدفعية الملكية خلال النهار، 96 طلقة مدفعية في عدد من المناطق ودقت أجراس كنيسة سان بول ودير ويستمنستر وقصر ويندسور.

ووفقا للبروتوكول الملكي سيعلن مجلس الخلافة لاحقا في اجتماع داخل قصر سانت جيمس رسميا تولي تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. وسيتم الإعلان عن بدء فترة حداد وطني على رحيل الملكة تستمر حتى جنازتها بعد عشرة أيام.

وتوفيت الملكة، أمس الخميس، في قصرها الاسكتلندي في بالمورال بعد أن تبوأت الملكة العرش لمدة قياسية بلغت 70 عاماً، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العرش الملكي تحيط بها أسئلة كثيرة.ومن المقرر أن تجرى مراسم الجنازة في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسيسجى جثمانها في كاتدرائية ويستمينسر ليتسنى للراغبين إلقاء نظرة الوداع عليها،