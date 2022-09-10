مجلس الجلوس على العرش يعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا

اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن حيث بدأت مراسم تنصيبه رسميًا ملكًا لبريطانيا

أعلن مجلس الجلوس على العرش، اليوم السبت، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية ومع دخول البلاد فترة حداد وطني.

واجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن حيث بدأت مراسم تنصيبه رسميًا ملكًا لبريطانيا، وأعلن المجلس أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها. ملكنا تشارلز الثالث. فليحفظ الرب الملك"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش.

وفي أول خطاب له، قال الملك تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، مضيفا، "أتعهد بالالتزام بقيمنا الدستورية والوطنية والدفاع عنها طيلة فترة حكمي"مؤكدا على أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة".

وكام قصر باكنجهام، قد أعلن الخميس المنصرم، وفاة الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عن عمر ناهز 96 عاما، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة، وشهدت بريطانيا اليوم تحركات أثارت القلق على صحة الملكة، ودفعت العديد من البريطانيين للتوافد على قصر "بالمورال" للاطمئنان عليها.

يشار إلى أن تشارلز فيلب آرثر جورج ولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في قصر باكنغهام بنلدن، وهو أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة، وتليه في الترتيب أخته الأميرة آن، ثم الأميران آندرو وإدوارد. تزوج من الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر في زواج أطلق عليه "زفاف القرن العشرين" في 29 يوليو/تموز 1981 بكاتدرائية القديس بوليس، وأنجبا الأمير وليام ويلز في 21 يونيو/حزيران 1982، ليصبح الثاني في سلسلة ولاية العرش بعد أبيه، وفي 15 سبتمبر/أيلول 1984 أنجبا ابنهما الثاني الأمير هنري تشارلز والمعروف باسم "هاري".