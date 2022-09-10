تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا وجنازة والدته ستقام في 19 أيلول/سبتمبر

وسيشارك قادة دول كثر في الجنازة وقد أعلن الملك إقفال المؤسسات للمناسبة.

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا السبت تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم أقيمت بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي حُدّد التاسع عشر من أيلول/سبتمبر موعدا لدفنها.

وقال الابن الأكبر لتشارلز، ولي العهد الأمير وليام أنه سيدعم والده الملك "بكل السبل الممكنة" تكريما لذكرى جدّته.

وعصر السبت جال الأمير وليام وزوجته كايت وشقيقه هاري وزوجة شقيقه ميغان أمام قصر ويندسور حيث تكدّست الورود تكريما للملكة، في مؤشر يدل على تهدئة العلاقة المتوترة بين الشقيقين منذ أشهر.

وهذا أول ظهور علني لميغان منذ رحيل الملكة، وكذلك الظهور العلني الأول للشقيقين معا مع زوجتيهما منذ آذار/مارس 2020.

وأعلن قصر باكينغهام أن جنازة الملكة أليزابيث الثانية التي رحلت عن 96 عاما بعدما اعتلت العرش مدى 70 عاما ستقام في كنيسة وستمنستر في 19 أيلول/سبتمبر . وسيشارك قادة دول كثر في الجنازة وقد أعلن الملك إقفال المؤسسات للمناسبة.