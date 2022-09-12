الانتخابات في السويد: كتلة اليمين تتجه للفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان بعد فرز 94 في المئة من الأصوات

الكتلثة اليمينية"النتائج من المتوقع أن تكون غير معروفة حتى ،الأربعاء الوشيك، بعد فرز الأصوات الغيابية"

قالت مفوضية الانتخابات في السويد، صباح اليوم الإثنين، إن أحزاب المعارضة المنتمية لليمين المتطرف في طريقها للفوز بأغلبية في البرلمان، بعد فرز 94 في المئة من الأصوات.وبعد إعلان النتائج في 78 في المئة من الأقاليم، حيث لم يتجاوز الحزب الاشتراكي الديمقراط 175 مقعدا في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا.

وإذا تأكدت هذه النتائج، فمن المتوق أن يصبح زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون رئيسا للوزراء، بينما سيكون حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة أكبر كتلة يمينية.

وسيكون لـ"الديمقراطيين السويديين"، تأثير مباشر على السياسة لأول مرة.ولا يزال السباق محتدما مع عدم فرز عدد كبير من الأصوات بعد.وتتألف الكتلة اليمينية من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، في كلمة أمام أعضاء الحزب إنه "لا يزال من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية في السويد بسبب تقارب المنافسة" وأضافت : "مراكز الاقتراع أغلقت لكننا لن نحصل على نتيجة نهائية الليلة".

من جهة أخرى قال زعيم حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة جيمي أكيسون إن ""في الوقت الحالي يبدو أنه سيكون هناك تغيير في السلطة" وتابع"كتلة الأحزاب السياسية اليمينية تتجه على الأرجح لتحقيق الفوز في الانتخابات التي أجريت الأحد".

ومن جهته قال زعيم الكتلة اليمينية، زعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون، إن "النتائج من المتوقع أن تكون غير معروفة حتى ،الأربعاء الوشيك، بعد فرز الأصوات الغيابية" وأضاف "أنا مستعد لبناء حكومة جديدة وقوية".