جثمان الملكة إليزابيث سيسجى في كاتدرائية سان جيل وسيتمكن البريطانيون من القاء النظرة الأخيرة عليه

سيسجى جثمان الملكة في الكاتدرائية مدة 24 ساعة وسيتمكن البريطانيون من القاء النظرة الأخيرة على الملكة

سيغادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنغهام بعد ظهر اليوم الإثنين، للانتقال إلى كاتدرائية سان جيل في ادنبره، ليتمكن البريطانيون اعتبارا من، اليوم الاثنين، من رؤية ملكتهم الراحلة عن قرب مع انطلاق أسبوع وداع وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 أيلول/سبتمبر الجاري.

وسيسير الملك تشارلز الثالث وزوجته وراء النعش في حين ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة، حيث تبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن قصر باكنغهام، ويتوجه تشارلز الثالث إلى مقر البرلمان عند الساعة العاشرة (التاسعة ت غ) برفقة زوجته كاميلا ليتلقى تعازي رئيسي مجلسي البرلمان.

وسيسجى جثمان الملكة في الكاتدرائية مدة 24 ساعة وسيتمكن البريطانيون من القاء النظرة الأخيرة على الملكة.

وانتظر عشرات الالاف، أمس الأحد، على طول مسار الموكب الذي نقل نعشها من قصر بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية، ليكونوا في الصفوف الأمامية ليلقوا نظرة وداع أخيرة ولو لثوان على النعش المصنوع من خشب السنديان

وبانتظار الجنازة الوطنية في 19 أيلول/سبتمبر، بدأ نجلها الملك الجديد يتولى مهامه تدريجا ليخلف والدته التي كانت تتمتع بشعبية واسعة، على خلفية أزمة اجتماعية وانقسامات في المملكة المتحدة فضلا عن احتجاجات على الماضي الاستعماري في 14 بلدا يعتبر فيها رئيسا للدولة.

ويتولى تشارلز الثالث هذا المنصب وهو أكبر ملوك بريطانيا سنا عند اعتلائه العرش.

وكان قصر باكنجهام، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عن عمر ناهز 96 عاما، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة، وشهدت بريطانيا اليوم تحركات أثارت القلق على صحة الملكة، ودفعت العديد من البريطانيين للتوافد على قصر "بالمورال" للاطمئنان عليها.