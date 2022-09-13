مقتل عدد من العسكريين في اندلاع اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن"قوات الجيش شنت عدة هجمات على الحدود مع أذربيجان ردا على استفزازات أذربيجانية".

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن أذربيجان شنت قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة النارية من العيار الثقيل، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء على مواقع عسكرية أرمينية في اتجاه مدن جوريس وسوتك وجيرموك". في ما قال أذربيجان إن القوات الأرمينية خربت دشقازان وكالبجار ولاشين على طول الحدود الأذربيجانية الأرمنية في وقت سابق من الليل.

وأضافت أن القصف الأرميني أسفر عن "خسائر في صفوف العسكريين (الأذربيجانيين)"، من دون تحديد عددهم.

وكانت أرمينيا اتهمت أذربيجان الأسبوع المنصرم، بقتل أحد عسكرييها في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتهدّد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع في منطقة ناغورني قره باغ، على الرّغم من وجود قوات روسية مكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين أرمينيا وأذربيجان منذ انتهت الحرب الثانية بينهما.

ومن جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على ضرورة خفض التصعيد على الحدود مع أذربيجان.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء أرمينيا هاتفيًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل "استفزازات" أذربيجان على الحدود.

بدوره، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن القلق الشديد إزاء الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، داعيا إلى خفض التصعيد فورا.

وأرمينيا وأذربيجان بلدان من القوقاز و تنازعتا في حرب العام 2020 من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.