رئيسة وزراء نيوزيلندا تتوقع أن تصبح بلادها "جمهورية" يوما ما بعيدة عن التاج البريطاني

أرديرن:"لا أرى أنها خطوة ستحدث في المستقبل القريب أو أنها مدرجة على جدول الأعمال في الوقت القريب"

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصبح بلادها "جمهورية" يوما ما، وهو ما يعني الخروج من التاج البريطاني، وشددت على أن "بلادها لن تتخذ أي إجراءات لتتحول إلى جمهورية، بعد وفاة الملكة إليزابيث، في المستقبل القريب"، على الأقل.

وردا على سؤال عما إذا كان التغيير الذي شهده العرش البريطاني بعد وفاة الملكة من شأنه أن يستثير الحديث عن تحول البلاد إلى جمهورية، قالت أرديرن للصحفيين، الإثنين: "لم أشعر أبدا بأن الأمر ملح. هناك الكثير من التحديات التي نواجهها. إنه موضوع مهم للنقاش ولا أعتقد أنه سيطرح بسرعة أو ينبغي له ذلك".

وقالت أرديرن "أعتقد أن ذلك ما ستؤول إليه الأمور في نيوزيلندا بمرور الوقت، وأعتقد من المرجح أنني سأشهد ذلك يحدث، لكنني لا أرى أنها خطوة ستحدث في المستقبل القريب أو أنها مدرجة على جدول الأعمال في الوقت القريب".

وأضافت أن نيوزيلندا ستقيم مراسم تأبين رسمية حدادا على الملكة إليزابيث يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، الذي سيكون يوم عطلة عامة لمرة واحدة للسبب نفسه.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي، الذي عبر في السابق عن دعمه للنظام الجمهوري، إن حكومته العمالية لن تسعى إلى إجراء استفتاء في فترة حكمها الأولى.

ونيوزيلندا هي واحدة من 15 دولة ومنطقة تعتبر العاهل البريطاني رئيسا لها، وتتضمن أيضا أستراليا وكندا، وإن كان هذا الدور شرفيا إلى حد بعيد.