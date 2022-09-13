جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل لندن وسط استعداد للجنازة الرسمية

كان جثمان الملكة إليزابيث الثانية غادر إدنبره، أمام حشود غالب عليها التأثر متوجّهًا إلى لندن

أفاد موقع سكاي نيوز عربية، أن نعش الملكة إليزابيث الثانية، وصل إلى قاعدة نورثولت الجوية العسكرية في غرب لندن، اليوم الثلاثاء، فيما يرتقب أن تقام الجنازة الرسمية يوم 19 سبتمبر/أيلول.

وكان جثمان الملكة إليزابيث الثانية غادر إدنبره، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أمام حشود غالب عليها التأثر متوجّهًا إلى لندن، حيث يتوقع أن يتقاطر مئات آلاف البريطانيين لرؤية النعش وحضور الجنازة التاريخية.

ونُقل الجثمان إلى طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برفقة الأميرة آن وحمله عسكريون يرتدون زيًا احتفاليًا. وسيستقبل النعش في العاصمة البريطانية أفراد آخرون من العائلة الملكية بينهم الملك تشارلز الثالث بعد عودته من زيارته الأولى كملك إلى إيرلندا الشمالية، وهي محطة حساسة.

وكان قصر باكنجهام، قد أكد الخميس الماضي وفاة الملكة عن عمر ناهز 96 عاما، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة.

وكان مجلس خلافة العرش، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، قد أعلن من قصر سانت جيمس، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

وتعهد الملك تشارلز الثالث، في أول خطاب له، الجمعة الماضي، أنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، كما "أتعهد بالالتزام بقيمنا الدستورية والوطنية والدفاع عنها طيلة فترة حكمي"مؤكدا على أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة".