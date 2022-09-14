يتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعدا من اصل 349 مقعدا بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الدوائر

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها غدا الخميس، ويتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعدا بفضل تقدم حزب "ديموقراطيي السويد" اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الدوائر من أصل 349 مقعدا في البرلمان.

وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحافي إن "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية" وتابعت "لذا سأقدم غدا الخميس استقالتي كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".

وأظهرت النتائج الأولية تقاربا كبيرا وانتظر المسؤولون احتساب اصوات عشرات آلاف الناخبين في الخارج وأخرى أدلي بها في فترة سابقة.

وكانت مفوضية الانتخابات في السويد أكدت، في وقت سابق، أن "أحزاب المعارضة المنتمية لليمين المتطرف في طريقها للفوز بأغلبية في البرلمان".ومن المتوقع أن يصبح زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون رئيسا للوزراء، بينما سيكون حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة أكبر كتلة يمينية.

وتتألف الكتلة اليمينية من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين، فيما سيكون لـ"الديمقراطيين السويديين"، تأثير مباشر على السياسة لأول مرة.