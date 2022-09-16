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شولتس يقول إن ألمانيا يجب أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا" في أوروبا

i24NEWS - AFP

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وزير المال الالماني اولاف شولتز في برلين في الاول من اب/اغسطس 2018
Tobias SCHWARZ / AFPوزير المال الالماني اولاف شولتز في برلين في الاول من اب/اغسطس 2018

"ألمانيا مستعدّة لتحمّل مسؤولية أساسية من أجل أمن قارتنا"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أن بلاده يجب أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا" في أوروبا، داعيًا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شولتس في خطاب أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين، "كوننا الأمة الأكثر تعدادًا سكّانيا والتي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية والواقعة في وسط القارة، يجب أن يصبح جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في أوروبا، القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا في أوروبا".

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وشكّل الغزو الروسي لأوكرانيا منعطفًا في السياسة الدفاعية الألمانية وحمل برلين على إنشاء صندوق خاص بقيمة مئة مليار يورو لتجديد معدّات الجيش وتحديث استراتيجيته.

وأكد شولتس أن بعد سنوات من الاعتقاد بشكل "خاطئ" بأن بلاده "محاطة بالأصدقاء"، "الحقيقة هي أن (الوسط) السياسي والاقتصادي وجزءًا كبيرًا من المجتمع صدقوا هذه الفرضية واستخلصوا استنتاجات كبرى".

وتابع "في الوقت نفسه، نُظهر بوضوح وبشكل موثوق أن ألمانيا مستعدّة لتحمّل مسؤولية أساسية من أجل أمن قارتنا".

ويعوّل شولتس خلف أنغيلا ميركل الذي تعرّض لانتقادات باعتبار أن دعمه العسكري لكييف كان خجولا جدًا، على زيادة قوة الدفاع الأوروبي خصوصًا في حلف الناتو.

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